Trump disse que dará "um jeito" se a Suprema Corte derrubar as tarifasAFP
'Temos plano B caso tarifas sejam bloqueadas na Suprema Corte', afirma Trump
Presidente dos EUA disse que os agricultores norte-americanos serão os maiores beneficiados com as sobretaxas
Estudo estima cerca de 2 milhões de baixas militares em guerra na Ucrânia
Rússia arca com a maioria das perdas
Bombardeios russos na Ucrânia matam ao menos 10 pessoas e atingem usinas energéticas
Entre os alvos estavam um jardim de infância, uma escola e um ginásio
Israel afirma ter assassinado membros do Hezbollah após violação de cessar-fogo
Ação militar ocorreu no sul do Líbano
Especialistas da ONU denunciam 'grave violação' dos direitos humanos de menores nos EUA
Relatos indicam que crianças são detidas em celas sem janelas, privadas de atendimento médico e separadas dos pais ou tutores
Comissão da UE anuncia passos para ajudar Google no cumprimento de obrigações com leis digitais
De acordo com o texto, as ações formalizam o diálogo regulatório entre as partes
