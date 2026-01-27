Audiência no Senado dos EUA acontece logo após as manifestações de MineápolisX (antigo Twitter)/Reprodução
Todd Lyons, diretor interino do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE); Rodney Scott, chefe da patrulha de fronteira (CBP); e Joseph Edlow, diretor do Serviço de Cidadania e Imigração (USCIS), vão se apresentar à comissão do Senado encarregada das questões de segurança interna.
Segundo o senador republicano Rand Paul, líder da comissão, a audiência busca garantir que o orçamento destinado pelo Congresso a essas agências seja usado de forma adequada.
A carta endereçada aos três funcionários não menciona os acontecimentos recentes em Mineápolis, mas a convocação ocorreu em meio à pressão crescente contra o governo Trump, principalmente contra a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, que acusou de "terrorismo" os dois manifestantes mortos.
Trump, por sua vez, afirmou que Kristi faz "um trabalho muito bom".
