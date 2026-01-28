Homem é imobilizado após borrifar uma substância desconhecida na congressista democrata Ilhan Omar - AFP

Publicado 28/01/2026 08:00

Um homem foi preso após atacar a deputada Ilhan Omar e jogar uma substância desconhecida nela durante um encontro com eleitores em Mineápolis, nesta terça-feira (27). Ela condenava as ações do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) em Minnesota.

"O ICE não pode ser reformado, não pode ser reabilitado, devemos abolir o ICE de vez, e a Secretária do DHS, Kristi Noem, deve renunciar ou enfrentar um processo de impeachment", disse Omar.

A democrata se referia ao assassinato a tiros de dois cidadãos norte-americanos em Mineápolis nas últimas semanas, durante a intensificação das medidas de imigração do presidente Donald Trump.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do ataque. Logo após o discurso, o homem apareceu gritando, espirrou o líquido e afirmou: "Você deve renunciar". Em seguida, outro homem o derrubou no chão

Após o ataque, ela continuou sua apresentação após um breve intervalo. "Preciso de um guardanapo", disse ela, antes de continuar sua fala. A parlamentar não se feriu.

Veja o vídeo:

A polícia de Mineápolis informou que agentes que estavam no local observaram o ocorrido e prenderam o homem imediatamente por agressão de terceiro grau. Os peritos vão analisar a cena.



Após a ação, o gabinete da deputada publicou uma nota em suas redes sociais.



"Durante o encontro público, um agitador tentou atacar a congressista ao borrifar uma substância desconhecida com uma seringa. A segurança e o Departamento de Polícia de Mineápolis detiveram rapidamente o indivíduo. Ele está agora sob custódia. A congressista passa bem. Ela continuou com o evento porque não deixa intimidações vencerem", diz o texto.

Em sua conta no X (antigo Twitter), Omar afirmou estar "bem" e que é "uma sobrevivente". "Esse pequeno incômodo não vai me intimidar e me impedir de fazer meu trabalho", escreveu. "Eu não deixo valentões vencerem", finalizou.



Ela tem sido frequentemente alvo de ataques políticos que apoiam Trump, que uma vez a chamou de "lixo".



"Podemos seguir por dois caminhos, e vamos pelo errado se continuarmos trazendo lixo para este país", disse o presidente dos EUA. "Ilhan Omar é lixo. Ela é lixo. Os amigos dela são lixo", afirmou Trump em dezembro do ano passado.



Na época, o republicano criticava a diáspora somali nos EUA. A comunidade está no país desde os anos 1990, especialmente no estado de Minnesota. Trump não fez distinção entre cidadãos norte-americanos e não cidadãos ao se referir ao grupo.

