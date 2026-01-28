Bessent discorda da decisão do Fed de manter a taxa de juros nos Estados Unidos - Saul Loeb/AFP

Bessent discorda da decisão do Fed de manter a taxa de juros nos Estados UnidosSaul Loeb/AFP

Publicado 28/01/2026 18:25

São Paulo - O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta quarta-feira, 28, que o presidente Donald Trump deixou claro que pretende substituir Jerome Powell na presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e que o sucessor deve ser anunciado na próxima semana.

"Eu estava conversando com o presidente Trump, no voo de volta de Iowa na noite passada, sobre o que ele está pensando e minha inclinação é que possamos ouvir algo sobre o substituto de Powell na próxima semana ou por volta disso", disse Bessent em entrevista ao Yahoo! Finance.

Ele ainda disse discordar da decisão do Fed de manter a taxa juros inalterada nesta quarta-feira, ao afirmar que o nível neutro — quando os juros não estão contraindo nem expandindo a economia — para os Fed Funds é inferior ao patamar atual.

"A inflação está se movendo em direção à meta mais rapidamente do que talvez alguns membros do conselho ou os presidentes do Federal Reserve pensam", disse Bessent. "Devemos manter a mente aberta para o fato de que crescimento econômico não equivale a inflação e vamos observar o que acontece", completou.