Declaração ocorre em meio a sinais de reaproximação diplomática entre Caracas e Washingtonafp

Publicado 28/01/2026 08:43 | Atualizado 28/01/2026 09:04

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou nesta terça-feira, 27, que os Estados Unidos começaram a desbloquear recursos venezuelanos que estavam congelados por sanções. Segundo ela, a liberação permitirá investimentos prioritários no país.

"Estamos liberando recursos da Venezuela, que pertencem ao povo venezuelano", disse Rodríguez em discurso na televisão estatal, após ter sido empossada como presidente interina depois da captura de Nicolás Maduro. "Isso nos permitirá investir recursos importantes em equipamentos para hospitais, materiais que compramos nos Estados Unidos e em outros países", acrescentou.

A declaração ocorre em meio a sinais de reaproximação diplomática entre Caracas e Washington. O governo do presidente Donald Trump notificou o Congresso de que está dando os primeiros passos para possivelmente reabrir a embaixada dos EUA na Venezuela, fechada desde março de 2019, enquanto avalia a restauração das relações bilaterais após a operação militar americana que destituiu Maduro.

Em comunicado aos parlamentares, o Departamento de Estado informou que está enviando um contingente regular e crescente de funcionários temporários para desempenhar funções diplomáticas "selecionadas".

"Estamos escrevendo para notificar a comissão sobre a intenção do Departamento de Estado de implementar uma abordagem em fases para possivelmente retomar as operações da Embaixada em Caracas", disse o órgão em cartas idênticas encaminhadas a comissões da Câmara e do Senado.

A notificação detalha que os funcionários devem viver e trabalhar inicialmente em instalações temporárias enquanto o complexo da embaixada passa por adaptações. Trata-se da primeira comunicação formal do governo americano sobre a intenção de reabrir a representação diplomática, passo considerado fundamental para a normalização das relações entre os dois países.

Delcy afirmou que seu governo e a administração Trump "estabeleceram canais de comunicação respeitosos e corteses" desde 3 de janeiro, data da captura de Maduro. Embora não tenha comentado diretamente a possível reabertura da embaixada, a presidente interina disse, durante visita a um hospital público, que trabalha com Trump e com o secretário de Estado Marco Rubio para definir "uma agenda de trabalho".