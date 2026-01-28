Trump fez declaração sobre Jacob Frey em sua plataforma Truth Social - AFP

Publicado 28/01/2026 11:05

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta quarta-feira (28) o prefeito de Mineápolis, Jacob Frey, de “brincar com fogo” ao se recusar a aplicar as leis federais de imigração, em meio ao aumento da tensão na cidade após a morte de dois manifestantes.

“Surpreendentemente, o prefeito Jacob Frey acaba de declarar que ‘Mineápolis não se aplica e não se aplica às leis federais de imigração’. Isso depois de eu ter tido uma ótima conversa com ele”, publicou Trump em sua plataforma Truth Social.

“Será que alguém do seu círculo íntimo poderia, por favor, explicar a ele que essa declaração é uma violação muito grave da lei e que ele está BRINCANDO COM FOGO?”, acrescentou.