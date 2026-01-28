Kim Keon Hee, ex-primeira-dama da Coreia do SulAFP
Ex-primeira-dama da Coreia do Sul é condenada à prisão por receber subornos
Kim Keon Hee já estava detida desde agosto
Amazon anuncia demissão de 16 mil funcionários
Comunicado foi enviado aos trabalhadores da empresa nesta quarta-feira (28)
Desabamento em mina de ouro deixa 13 trabalhadores mortos no Sudão
Outros seis ficaram feridos
Rubio adverte presidente interina da Venezuela: 'Conhece muito bem o destino de Maduro'
Secretário de Estado norte-americano fará discurso no Congresso dos EUA
Trump acusa prefeito de Mineápolis de 'brincar com fogo'
Presidente dos EUA critica Jacob Frey por se recusar a aplicar leis federais de imigração
Irã executa homem acusado de espionagem para Israel
Entidades de direitos humanos alertam para o aumento desse tipo de condenação no país
