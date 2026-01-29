Longa publicação de Trump nas redes sociais ocorre em meio à intensificação dos ataques do governo ao banco central - AFP

Longa publicação de Trump nas redes sociais ocorre em meio à intensificação dos ataques do governo ao banco centralAFP

Publicado 29/01/2026 11:50

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta quinta-feira (29) a política monetária do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central), Jerome Powell, e disse que deveria “reduzir cientificamente” as taxas de juros.

Na quarta-feira, o Fed votou por 10 a 2 para manter inalterada a taxa de juros de empréstimos, o que levou Trump a renovar seu ataque ao presidente do Fed, Jerome Powell.

“Jerome 'Tarde Demais' Powell voltou a se recusar a cortar as taxas de juros, apesar de não ter absolutamente nenhuma razão para manter-las tão altas”, escreveu o presidente americano em sua plataforma Truth Social.

Ele chamou Powell de “idiota” e acrescentou: “O Federal Reserve deveria aumentar as taxas de juros, AGORA!”.

As taxas básicas de juros estão em uma faixa de 3,50% a 3,75%.

Embora Trump tenha dito que Powell “admite que a inflação já não é um problema nem uma ameaça”, o Fed afirmou em um comunicado na quarta-feira que o índice de preços “permanece um tanto elevado”.

A longa publicação de Trump nas redes sociais ocorre em meio à intensificação dos ataques do governo ao banco central.

O presidente tentou destituir uma diretora do Fed, Lisa Cook, por acusações de fraude hipotecária, ao mesmo tempo em que o Departamento de Justiça iniciou, por conta de reformas na sede do banco, uma investigação sobre Powell, que disse que a ação é parte "das ameaças da administração e da pressão contínua do governo".