Homan participou de uma entrevista coletiva, sua primeira manifestação pública desde que foi enviado a MinnesotaAFP

Publicado 29/01/2026 12:13

O 'czar' da fronteira de Donald Trump comprometeu-se, nesta quinta-feira (29), a “restabelecer a lei e a ordem” em Mineápolis, no norte dos Estados Unidos, abalada desde o início de janeiro pela morte de dois cidadãos americanos pelas mãos de agentes federais.

“A segurança da população é primordial”, afirmou Tom Homan em entrevista coletiva, em sua primeira manifestação pública desde que foi enviada ao estado de Minnesota pelo presidente americano no começo da semana, para apaziguar as feitas enquanto prossegue a política anti-imigração.

Homan disse que Trump quer que a situação em Mineápolis "se resolva", mas afirmou que "certas melhorias" são fáceis para a realização das transações contra a imigração.

“O presidente Trump e a UE, junto com outras pessoas do governo, confirmamos que é preciso fazer certas melhorias, e elas serão feitas. É exatamente disso que se trata o que estou fazendo aqui”, afirmou Homan.

O enviado presidencial disse que os agentes federais buscam atuar de maneira profissional, mas avisam que aqueles que não o fizerem serão punidos. “Temos protocolos de conduta”, declarou.

Os Estados Unidos sofreram abalados pelas mortes de Renee Good e Alex Pretti, ambos cidadãos americanos de 37 anos, em meio a protestos contra as operações anti-imigração.

Good, mãe de três filhos, foi morta a tiros dentro de seu carro em 7 de janeiro, e Pretti, um enfermeiro, foi morto em 24 de janeiro, também atingido por tiros.