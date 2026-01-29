Homan participou de uma entrevista coletiva, sua primeira manifestação pública desde que foi enviado a MinnesotaAFP
'Czar' da fronteira de Trump promete 'restabelecer lei e ordem' em Mineápolis
Homan disse que republicano quer que a situação 'se resolva'
Trump volta a atacar presidente do Fed e critica manutenção dos juros nos EUA
Republicano chamou Powell de 'idiota' e disse que taxas deveriam ser reduzidas
Ucrânia anuncia que Rússia entregou mil corpos de soldados
Moscou recebeu de Kiev 38
Menino de 5 anos detido por agentes migratórios nos EUA está 'deprimido e triste', diz congressista
Durante as operações, dois cidadãos norte-americanos morreram baleados por agentes do ICE nas últimas semanas
Vídeo: Queda de avião mata deputado e outras 14 pessoas na Colômbia
Ainda não há informações sobre as causas do acidente
La Niña se aproxima do fim e abre espaço para chegada do El Niño
Temperatura da superfície do mar chegou a atingir -0,8°C entre os dias 12 e 19 de novembro
