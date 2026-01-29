Luigi Mangione foi preso na Pensilvânia no início de dezembro de 2024 por matar empresário em Nova YorkAFP
Homem que se passou por agente do FBI para libertar Luigi Mangione é preso
Oficiais encontraram um garfo de churrasco e uma lâmina na mochila de Mark Anderson
Democratas no Senado bloqueiam pacote de financiamento do governo para controle de imigração
Oposição a Trump exige reformulação do ICE
'Czar' da fronteira de Trump promete 'restabelecer lei e ordem' em Mineápolis
Homan disse que republicano quer que a situação 'se resolva'
Trump volta a atacar presidente do Fed e critica manutenção dos juros nos EUA
Republicano chamou Powell de 'idiota' e disse que taxas deveriam ser reduzidas
Ucrânia anuncia que Rússia entregou mil corpos de soldados
Moscou recebeu de Kiev 38
Menino de 5 anos detido por agentes migratórios nos EUA está 'deprimido e triste', diz congressista
Durante as operações, dois cidadãos norte-americanos morreram baleados por agentes do ICE nas últimas semanas
