O presidente da Rússia, Vladimir Putin, propôs a prorrogação por um ano do tratado de desarmamento nuclear com os EUAAFP
Kremlin diz que Trump pediu a Putin para deter ataques contra Kiev até domingo
Washington defende o fim da guerra de quase quatro anos entre Rússia e Ucrânia
Trump chama enfermeiro morto por agentes migratórios em Mineápolis de 'agitador'
Caso ocorre em meio a protestos en Minnesota
Lady Gaga critica ações do ICE durante show: 'Vidas estão sendo destruídas'
Cantora encerra série de cinco apresentações no Japão nesta sexta-feira (30)
Ladrões roubam R$ 14 milhões em rua movimentada de Tóquio
Dinheiro estava guardado dentro de malas
Homem que se passou por agente do FBI para libertar Luigi Mangione é preso
Oficiais encontraram um garfo de churrasco e uma lâmina na mochila de Mark Anderson
Democratas no Senado bloqueiam pacote de financiamento do governo para controle de imigração
Oposição a Trump exige reformulação do ICE
