"Agitador e, talvez, insurgente, a reputação de Alex Pretti caiu drasticamente com o vídeo recentemente divulgado em que ele aparece gritando e cuspindo no rosto de um agente do ICE (Serviço de Controle de Imigração e Alfândega) que estava calmo e sob controle", publicou na plataforma Truth Social.
Trump se referia a imagens que supostamente mostram Pretti, que tinha 37 anos, em uma discussão com agentes federais 11 dias antes de sua morte.
O enfermeiro estava "descontrolado e fora de si" ao entrar em confronto com os agentes, segundo o presidente norte-americano. "O agente do ICE manteve-se calmo e sereno, algo nada fácil de se fazer nessas circunstâncias!", concluiu Trump.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.