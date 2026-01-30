Magnata e criminoso sexual Jeffrey Epstein se suicidou em sua cela em agosto de 2019Reprodução Twitter
Departamento de Justiça dos EUA publicará mais de 3 milhões de páginas do caso Epstein
Divulgações anteriores lançaram luz sobre os vínculos dele com altos executivos, celebridades, acadêmicos e políticos, incluindo Trump e o ex-presidente Bill Clinton
Juiz dos EUA descartou pena de morte para Luigi Mangione, acusado de matar executivo
Réu ainda responde a acusações que podem resultar em prisão perpétua
Jornalista que cobriu protestos em Minnesota é preso acusado de 'ataque coordenado'
Ex-apresentador da CNN foi detido após autoridades alegarem participação em ação organizada contra igreja
Inteligência artificial ajuda médicos a detectar câncer de mama em exames, mostra estudo
Texto foi publicado na revista 'The Lancet'
Kremlin diz que Trump pediu a Putin para deter ataques contra Kiev até domingo
Washington defende o fim da guerra de quase quatro anos entre Rússia e Ucrânia
Trump chama enfermeiro morto por agentes migratórios em Mineápolis de 'agitador'
Caso ocorre em meio a protestos en Minnesota
