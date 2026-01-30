Suspeito, de 27 anos, ainda enfrenta acusações federais de perseguição e acusações judiciais de homicídioAFP
Juiz dos EUA descartou pena de morte para Luigi Mangione, acusado de matar executivo
Réu ainda responde a acusações que podem resultar em prisão perpétua
Juiz dos EUA descartou pena de morte para Luigi Mangione, acusado de matar executivo
Réu ainda responde a acusações que podem resultar em prisão perpétua
Jornalista que cobriu protestos em Minnesota é preso acusado de 'ataque coordenado'
Ex-apresentador da CNN foi detido após autoridades alegarem participação em ação organizada contra igreja
Inteligência artificial ajuda médicos a detectar câncer de mama em exames, mostra estudo
Texto foi publicado na revista 'The Lancet'
Kremlin diz que Trump pediu a Putin para deter ataques contra Kiev até domingo
Washington defende o fim da guerra de quase quatro anos entre Rússia e Ucrânia
Trump chama enfermeiro morto por agentes migratórios em Mineápolis de 'agitador'
Caso ocorre em meio a protestos en Minnesota
Lady Gaga critica ações do ICE durante show: 'Vidas estão sendo destruídas'
Cantora encerra série de cinco apresentações no Japão nesta sexta-feira (30)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.