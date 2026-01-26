Equipes de resgate buscam vítimas soterradas por um deslizamento de terra na Indonésia - AFP

Publicado 26/01/2026 11:08 | Atualizado 26/01/2026 11:17

O número de mortos por um deslizamento de terra na Indonésia subiu para 17 nesta segunda-feira (26), mas o balanço pode aumentar já que há 40 desaparecidos, segundo autoridades de resgate, no terceiro dia das operações de socorro.

A enxurrada provocada por fortes chuvas atingiu no sábado (24) uma aldeia na região de Bandung Ocidental, na ilha de Java, onde áreas residenciais foram cobertas por escombros e dezenas de pessoas tiveram de sair de suas casas.

“O balanço de mortes do deslizamento em Bandung Ocidental chegou a 17 pessoas”, disse em comunicado Abdul Muhari, da Agência Nacional de Mitigação de Desastres.

Dezenas de familiares e amigos aguardavam angustiadas nesta segunda-feira perto da vila de Pasirlangu, a 25 km a noroeste de Bandung, uma das duas parcialmente soterradas pelo deslizamento provocado por chuvas torrenciais.

“É impossível que ainda estejam vivos. Só quero que seus corpos sejam encontrados”, disse Aep Saepudin, que todos os dias busca notícias de 11 parentes desaparecidos, entre eles, sua irmã.

O deslizamento, ocorrido no sábado por volta das 02h30 locais (16h30 de sexta-feira em Brasília), danificou gravemente mais de cinquenta casas e obrigou a evacuação de mais de 650 pessoas, acrescentou a agência local de gestão de desastres.

Cerca de 2 mil militares, policiais e voluntários, com o auxílio de maquinário pesado, participavam nesta segunda-feira das operações de busca ao pé do Monte Burangrang, sob nuvens ameaçadoras, constatou uma jornalista da AFP.

As Forças Armadas da Indonésia informaram que quatro fuzileiros navais estavam entre os mortos confirmados e que 19 permanecem desaparecidos.