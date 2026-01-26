Equipes de resgate buscam vítimas soterradas por um deslizamento de terra na IndonésiaAFP
Deslizamento de terra deixa 17 mortos e 40 desaparecidos na Indonésia
Tragédia danificou mais de 50 casas e obrigou a evacuação de mais de 650 pessoas
Deslizamento de terra deixa 17 mortos e 40 desaparecidos na Indonésia
Tragédia danificou mais de 50 casas e obrigou a evacuação de mais de 650 pessoas
França estuda proibir redes sociais para menores de 15 anos
Medida que busca proteger a saúde mental dos adolescentes e combater o assédio on-line
Ataque armado em campo de futebol deixa pelo menos 11 mortos no México
Outras 12 pessoas ficaram feridas
Apagões, voos cancelados e supermercados vazios: tempestade causa estragos nos EUA
Cerca de 20 estados, além de Washington, declararam estado de emergência
França decreta prisão preventiva para capitão de navio suspeito de fazer parte da 'frota fantasma' russa
A embarcação foi interceptada em águas internacionais entre a Espanha e o norte da África e escoltada até o Golfo de Fos, onde chegou no final da tarde de sábado
Mineápolis pede reforço para conter situação tensa na cidade
Morte de enfermeiro intensificou protestos contra agentes de imigração
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.