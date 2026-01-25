Taipé - Um americano escalou neste domingo, 25, o edifício mais alto de Taiwan, sem cordas ou equipamento de segurança, uma façanha que atraiu centenas de espectadores à base da torre e muitos mais em uma transmissão ao vivo da Netflix. Alex Honnold, de 40 anos, conquistou algumas das paredes rochosas mais intimidantes do mundo e alcançou fama mundial em 2017 quando escalou o Monte El Capitán, no Parque Yosemite, nos Estados Unidos.
Honnold escalou o Taipei 101, de 508 metros de altura, enquanto uma multidão se aglomerava no rua para acompanhar a façanha. Richard Bode, de 34 anos, descreveu a oportunidade de vê-lo como “uma experiência única na vida”.
O desafio intitulado “Skyscraper Live” (Arranha-céus ao Vivo) deveria ser transmitido ao vivo no sábado, 24, mas foi adiado devido ao mau tempo.
Honnold levou uma hora e meia para alcançar o topo, onde foi visto com os braços levantados, olhando para o público lá embaixo. Em 2004, Alain Robert, conhecido como “o Homem-Aranha francês”, foi o primeiro a escalar o Taipei 101, mas o fez em condições de chuva com ajuda de cordas de segurança.
