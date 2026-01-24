Próxima rodada de negociação pela paz Rússia-Ucrânia será no dia 1ª de fevereiroAFP
Próxima rodada de negociação pela paz Rússia-Ucrânia será no dia 1ª de fevereiro
Encontros abordam uma ampla gama de questões militares e econômicas e incluem a possibilidade de um cessar-fogo antes de um acordo
Brasileiro é detido durante entrevista de green card e prepara retorno forçado
Matheus Silveira está preso em um centro de detenção de imigrantes desde 24 de novembro
Postagem da Casa Branca mostrando Trump e pinguim na Groenlândia vira piada na internet
Usuários da plataforma X fizeram chacota com o fato de a ave não viver no Ártico
Golpistas fingem ser o rei da Bélgica para obter dinheiro
Criminosos usam vídeos falsos gerados por inteligência artificial
Papa Leão XIV volta a alertar para perigos da inteligência artificial
Pontífice disse que IA pode 'impor modos de pensar ao reproduzir estereótipos e preconceitos'
Quinze chinesas exploradas sexualmente são libertadas na Espanha
Vítimas eram atraídas com falsas ofertas de emprego
