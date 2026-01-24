Diversas estradas do Afeganistão estão bloqueadas pela neve - AFP

Diversas estradas do Afeganistão estão bloqueadas pela neveAFP

Publicado 24/01/2026 09:53

Cabul - Um total de 61 pessoas morreram entre quarta, 21, e sexta-feira, 23, no Afeganistão devido à forte nevasca e chuva,. O balanço preliminar foi divulgado neste sábado, 24, pela autoridade nacional de gestão de desastres (ANDMA). Outras 110 vítimas ficaram feridas e 458 casas foram parcial ou totalmente destruídas, principalmente nas províncias do norte e do centro do país.

Um porta-voz da autoridade de gestão de desastres pediu aos cidadãos que evitem viagens desnecessárias, pois muitas estradas permanecem bloqueadas ou cobertas de neve. Uma das principais estradas do país, a rodovia Salang, está completamente interditada, segundo autoridades locais na província de Parwan, no leste.

Em Bamyan, na região central do Afeganistão, alimentos foram distribuídos a motoristas que ficaram presos em uma passagem de montanha coberta de neve.