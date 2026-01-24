Postagem da Casa Branca virou motivo de chacota na internet - X (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 24/01/2026 13:57

O que seria a tentativa de Donald Trump de fazer uma abordagem simpática para atrair a opinião pública da Groenlândia em favor da proposta de anexação da ilha se transformou em meme na internet. O perfil oficial da Casa Branca no X (antigo Twitter) postou neste sábado, 24, uma montagem na qual aparece o presidente dos Estados Unidos caminhando de mãos dadas com um pinguim. A imagem mostra ainda as bandeiras do EUA e da Goenlândia. A legenda da publicação traz a frase "Abrace o pinguim". Os internautas não perdoaram. A ave não habita o Ártico, mas o Hemisfério Sul.

Em poucos minutos, usuários da plataforma inundaram a postagem com comentários sarcásticos sobre o erro. Um desles escreveu: "Não existem pinguins na Groenlândia, seus idiotas". Outro fez referência aos desejos expansionistas de Trump. "Vocês estão tentando roubar a Antártida também?", ironizou.

A anexação da Groenlândia é um desejo antigo de Trump. Já em seu primeiro mandato, ele havia mencionado a ideia. Porém, com o retorno à Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos aumentou a pressão para assumir o controle do território autônomo da Dinamarca. Trump alega que a ilha é essencial para a defesa dos EUA e chegou a ameçar o uso de força militar para conquistar a Groenlândia — o que gerou reações por parte dos países integrantes da Otan.