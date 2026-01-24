Postagem da Casa Branca virou motivo de chacota na internetX (antigo Twitter)/Reprodução
Postagem da Casa Branca mostrando Trump e pinguim na Groenlândia vira piada na internet
Usuários da plataforma X fizeram chacota com o fato de a ave não viver no Ártico
Forte tempestade de inverno atinge os EUA
Cerca de 4.000 voos com origem ou destino nos Estados Unidos foram cancelados neste sábado
Agentes do ICE matam homem durante protesto em Minneapolis, nos EUA
ONU pede investigação sobre abusos de polícia de imigração dos EUA
Lula diz estar 'indignado' com captura de Maduro pelos EUA
Presidente brasileiro questionou o que classificou como desrespeito à integridade territorial venezuelana e defendeu a América do Sul como região pacífica
Próxima rodada de negociação pela paz Rússia-Ucrânia será no dia 1ª de fevereiro
Encontros abordam uma ampla gama de questões militares e econômicas e incluem a possibilidade de um cessar-fogo antes de um acordo
Brasileiro é detido durante entrevista de green card e prepara retorno forçado
Matheus Silveira está preso em um centro de detenção de imigrantes desde 24 de novembro
Postagem da Casa Branca mostrando Trump e pinguim na Groenlândia vira piada na internet
Usuários da plataforma X fizeram chacota com o fato de a ave não viver no Ártico
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.