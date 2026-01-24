Papa Leão XIV criticou o uso da inteligência artificial com fins militaresAFP
Desde sua eleição em maio, Leão XIV não tem deixado de alertar para os perigos da IA. “Os modelos de IA são moldados pela visão de mundo de quem os constrói e, por sua vez, podem impor modos de pensar ao reproduzir os estereótipos e preconceitos presentes nos dados que utilizam”, escreveu o papa em uma mensagem por ocasião do Dia Mundial das Comunicações Sociais.
Ele denunciou os “sistemas que vendem uma probabilidade estatística” — feita por IA — “como conhecimento, oferecendo, no máximo, aproximações”.
Leão XIV também manifestou preocupação com o fato de que “por trás dessa enorme força invisível que afeta a todos, haja apenas algumas empresas”. “O desafio que enfrentamos não é deter a inovação digital, mas governá-la, estarmos conscientes do seu caráter ambivalente”, afirmou.
Há um mês, Leão XIV criticou a corrida pela IA no âmbito militar e afirmou que “delegar às máquinas decisões sobre a vida e a morte das pessoas” constitui uma “espiral destrutiva”.
