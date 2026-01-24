Manifestantes tomaram as ruas de Mineápolis para protestar contra as operações do ICE na cidade - X (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 24/01/2026 08:23

Milhares de pessoas desafiaram nesta sexta-feira, 23, as baixas temperaturas em Mineápolis, nos Estados Unidos, para protestar contra as grandes operações anti-imigração do governo Trump, e vários negócios fecharam as portas em meio à indignação pela detenção de um menino de cinco anos.



Restaurantes, lojas e instituições culturais encerraram suas atividades mais cedo após convocações para desafiar as ações dos agentes federais na cidade do estado de Minnesota, no norte do país.



Milhares de agentes do Serviço de Controle de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) estão há semanas em na cidade como parte da campanha do presidente Donald Trump contra a imigração irregular.



Mineápolis tem sido sacudida por protestos cada vez mais tensos desde que um agente federal matou a tiros a americana Renee Good, em 7 de janeiro, durante uma operação. A revolta aumentou esta semana com o caso de Liam Conejo Ramos, de cinco anos, e seu pai Adrian Conejo Arias, de nacionalidade equatoriana, detidos na terça-feira, 20, quando chegavam em casa.

Zena Stenvik, superintendente das escolas públicas de Columbia Heights, onde o menor cursava a educação infantil, disse que Liam foi usado como "isca" pelos agentes para bater à porta da casa e tentar fazer com que as pessoas no interior saíssem.



"Se não lutarmos, não vencemos, vence o fascismo", disse um manifestante que preferiu não se identificar. Esse morador da região segurava um cartaz que dizia "cinco anos, irmão", em referência ao menor. "Isso não deveria estar acontecendo com ninguém", acrescentou.



O vice-presidente dos Estados Unidos, J. D. Vance, confirmou na quinta-feira, 22 que Liam estava entre os detidos, mas explicou que os agentes tentaram protegê-lo depois que seu pai "fugiu" de uma operação. "O que acham que deveria acontecer? Deveriam deixar um menino de cinco anos morrendo de frio?", questionou.



O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, pediu nesta sexta-feira às autoridades americanas que ponham fim à "desumanização e ao tratamento prejudicial de imigrantes e refugiados".

Arias, o pai do menino, encontra-se em um centro de detenção no Texas, segundo a base de dados do ICE — que não informa o paradeiro de menores de 18 anos.



'Colegas sentem sua falta'



O oficial da patrulha de fronteira Gregory Bovino defendeu nesta sexta-feira o tratamento que seus agentes deram a Ramos: "Devo dizer, de forma inequívoca, que somos especialistas em lidar com crianças", disse.



O comandante do ICE, Marcos Charles, afirmou que o alvo de seus agentes não era o menino e garantiu que eles fizeram "tudo o que podiam" para que ele se reunisse com sua família, mas esta se recusou a abrir a porta para ele depois que seu pai o deixou e fugiu dos agentes de imigração. Segundo Charles, o menino e seu pai entraram no país de forma ilegal e são "deportáveis".

Porém, o advogado Marc Prokosch afirmou que a família cumpriu os procedimentos legais ao solicitar asilo em Mineápolis, uma cidade santuário na qual a polícia não coopera com as operações migratórias federais.



Uma professora de Ramos, identificada como Ella, disse que o menino era "um aluno brilhante". "Os colegas sentem sua falta. Ele vem todos os dias à escola e ilumina a sala de aula. Só quero que volte são e salvo", escreveu ela em um comunicado.



Em Mineápolis, onde as temperaturas chegaram a -23°C nesta sexta-feira, os manifestantes, agasalhados com gorros, luvas e cachecóis, entoaram gritos de "Fora ICE".



Outro protesto concentrou-se em em frente ao aeroporto de Mineapolis–St. Paul, de onde são deportados os detidos nas operações. Os organizadores informaram sobre 100 prisões.



'Só uma criança'



A ex-vice-presidente Kamala Harris também criticou a captura do menor: "Liam Ramos é apenas uma criança. Deveria estar em casa com a família, não sendo usado como isca pelo ICE e mantido em um centro de detenção no Texas", escreveu no X.



Ramos é uma de pelo menos quatro crianças detidas no mesmo distrito escolar de Mineapolis este mês, de acordo com autoridades locais. Os menores têm sido apanhados nas operações federais contra a imigração, tanto sob administrações republicanas quanto democratas.



Minnesota solicitou uma ordem de restrição temporária para a operação do ICE no estado que, se concedida por um juiz federal, interromperia as ações. Uma audiência está prevista para segunda-feira, 26.