Maduro e mulher foram capturados pelos Estados Unidos dia 3 de janeiro AFP
Chavismo vai às ruas de Caracas para pedir libertação de Maduro
Manifestação ocorre no dia que se comemoram 68 anos da queda da ditadura militar na Venezuela
Terminou 1ª sessão de negociações entre Ucrânia, Rússia e EUA em Abu Dhabi
Acordo está voltado a avançar em direção ao fim da guerra; conversas continuam no sábado
Julgamento de Luigi Mangione por assassinato de executivo começa em setembro nos EUA
Réu pode ser sentenciado com pena de morte
Proprietário de bar incendiado na noite de Ano Novo na Suíça é libertado sob fiança
Moretti é coproprietário do bar com sua esposa, Jessica, que havia sido libertada após a primeira audiência
Tempestade de inverno ameaça fornecimento de energia e leva a cancelamento de voos nos EUA
Meteorologistas alertam que os danos, especialmente nas áreas atingidas por gelo, podem rivalizar com os de um furacão
Meloni espera poder indicar Trump ao Nobel da Paz
Meloni considera ter uma boa relação com o mandatário republicano, que expressou sua frustração por não ter sido contemplado com o prêmio
