Philip Young com a ex-esposa e os filhosReprodução/Redes sociais
Homem admite ter drogado e estuprado ex-esposa durante anos no Reino Unido
Philip Young, acusado de 56 fatos enumerados durante a audiência, admitiu 48 deles, incluindo cerca de vinte estupros e agressões sexuais cometidos entre 2010 e 2023.
Francis Buchholz, ex-baixista da banda Scorpions, morre aos 71 anos
Músico lutava contra um câncer
Cresce indignação nos EUA após detenção de menino de cinco anos em batida anti-imigração
Liam Conejo Ramos, de cinco anos, e seu pai, Adrian Conejo Arias, de nacionalidade equatoriana, foram detidos quando chegavam à residência onde vivem
Mais de 100 pessoas são presas no Kosovo por 'falsificação de resultados eleitorais'
Pleito de 28 de dezembro foi organizado após mais de dez meses de paralisação política
Reino Unido reage a críticas de Trump sobre envolvimento da Otan no Afeganistão
Keir Starmer classifica declarações do republicano como 'insultantes'
Ucrânia, Rússia, EUA fazem primeira reunião trilateral para encerrar guerra
Encontro dos representantes dos países acontece em Abu Dhabi
