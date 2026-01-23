Mais de 100 pessoas são presas no Kosovo por 'falsificação de resultados eleitorais'AFP
Mais de 100 pessoas são presas no Kosovo por 'falsificação de resultados eleitorais'
Pleito de 28 de dezembro foi organizado após mais de dez meses de paralisação política
Reino Unido reage a críticas de Trump sobre envolvimento da Otan no Afeganistão
Keir Starmer classifica declarações do republicano como 'insultantes'
Ucrânia, Rússia, EUA fazem primeira reunião trilateral para encerrar guerra
Encontro dos representantes dos países acontece em Abu Dhabi
Mortes em protestos no Irã chegam a 5 mil, afirma ONG
Grupo de defesa dos direitos humanos fica sediado nos Estados Unidos
Vídeo: Três pessoas são presas por protesto dentro de igreja onde agente de imigração é pastor
Segundo a polícia, os manifestantes invadiram e interromperam um culto religioso
Corpos dos dez passageiros do avião que caiu na Indonésia são encontrados
Caixa-preta também foi localizada e pode esclarecer as causas do acidente
