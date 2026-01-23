Manifestantes invadiram e interromperam um culto religioso - Reprodução/ redes sociais

Publicado 23/01/2026 10:10

Três pessoas foram presas nesta quinta-feira, 22, por realizarem um protesto contra o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) dentro de uma igreja em Minnesota no último domingo (18).

Segundo a polícia, cerca de 30 pessoas invadiram e interromperam um culto religioso numa igreja onde um agente do ICE é pastor gritando "fora ICE" e "Renee Good", morta a tiros pela polícia de imigração no começo do mês.



Entre os detidos, está a advogada e ativista Nekima Levy Armstrong, que pede a renúncia do pastor David Easterwood. Ela diz que o papel duplo do líder religioso representa "conflito moral fundamental". Easterwood é pastor da Cities Church em Saint Paul, que pertence à Convenção Batista do Sul.

Veja o vídeo: