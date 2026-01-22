No DF, dois bebês foram internados pela ingestão de produto da Nestlé, mas apresentam melhoraReprodução
França investiga morte de bebês após consumo de fórmula infantil
Lotes foram recolhidos por suspeita de contaminação por substância bacteriana
França investiga morte de bebês após consumo de fórmula infantil
Lotes foram recolhidos por suspeita de contaminação por substância bacteriana
Lula e primeiro-ministro da Índia debatem ampliação de parcerias
Telefonema antecede ida de Lula à Índia, em fevereiro
Irã permanece com internet bloqueada há duas semanas, segundo ONG
Falta de acesso às redes possibilita que governo dificulte a divulgação de informações verdadeiras e não manipuladas
Zelensky diz que documentos do acordo que põe fim à guerra na Ucrânia estão 'quase prontos'
Presidente afirmou que russos precisam 'estar preparados para compromissos'
Parlamento Europeu rejeita moção de censura contra Von der Leyen por acordo UE-Mercosul
Proposta foi rejeitada por 165 votos a favor, 390 contra e dez abstenções
Groenlândia alerta que soberania é limite em acordo com os EUA e nega saber sobre esboço
Primeiro-ministro negou ter conhecimento sobre o que foi discutido entre Trump e o secretário-geral da Otan
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.