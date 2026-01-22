Volodymyr Zelensky, presidente da UcrâniaAFP
Zelensky criticou alguns países europeus por ainda comprar petróleo russo, o que financia a guerra no Leste Europeu.
Zelensky citou que em conversa com o presidente dos EUA, Donald Trump, hoje, tratou sobre a defesa aérea da Ucrânia, o que, na visão dele, é sobre "proteger vidas". Em uma rodada de perguntas e respostas, ele classificou o encontro como "bom".
O líder ucraniano pontuou que é preciso de "ação e coragem para agir", que "não se pode construir uma nova ordem mundial a partir de palavras" e defendeu que a Europa pode e deve se tornar uma força global, caso contrário, apenas continuará "reagindo". "Ninguém gostaria de viver em guerra, mas nós estamos vivendo. Estamos prontos para fazer parte de uma Europa que realmente importa", disse.
Sobre o Irã, Zelensky disse que o mundo não ajudou os iranianos "o bastante" e, por isso, muitos morreram nos protestos. "O que o Irã será depois dessa matança? Qual mensagem isso envia ao mundo? Mate pessoas o bastante e você se manterá no poder?", questionou, ao dizer que todos estão esperando o que os EUA farão em relação a Teerã para agir.
