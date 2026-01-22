Volodymyr Zelensky e Donald Trump - AFP

Publicado 22/01/2026 10:38 | Atualizado 22/01/2026 12:49

O encontro em Davos entre o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e seu homólogo norte-americano, Donald Trump, se reuniram nesta quinta-feira (22).

Este encontro, à margem do Fórum Econômico Mundial que acontece na estação de esqui suíça, ocorre no mesmo dia em que os enviados norte-americanos de Trump têm agendado um encontro em Moscou com o presidente russo, Vladimir Putin, como parte das negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia.

De acordo com o enviado especial dos EUA Steve Witkoff, as negociações fizeram "muitos avanços" e resta apenas "um ponto" a ser resolvido, embora não tenha fornecido detalhes.

Witkoff viaja para a Rússia nesta quinta-feira com o genro de Trump, Jared Kushner, para se encontrar com Putin.