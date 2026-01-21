O vice-chanceler alemão, Lars KlingbeilAFP
Líderes europeus transitam entre esperança e ceticismo com acordo de Trump para a Groenlândia
O vice-chanceler alemão, Lars Klingbeil, pontuou de forma cautelosa que ainda é muito cedo para concluir que a disputa desestabilizadora entre os EUA e a União Europeia chegou ao fim
Putin diz que ainda não decidiu sobre adesão ao 'Conselho da Paz' de Trump
Presidente russo sugeriu enviar US$ 1 bilhão para o novo colegiado a partir de ativos congelados no Ocidente
Equador impõe à Colômbia tarifa de 30% por falta de cooperação no combate ao narcotráfico
Medida passa a valer a partir de 1º de fevereiro
Televisão estatal afirma que 3.117 pessoas morreram em protestos no Irã
ONGs defendem que o número de assassinados é maior do que o estipulado
Papa foi convidado para integrar 'Conselho de Paz' de Trump, diz Vaticano
Secretário de Estado afirma que chamado foi recebido e que adesão ao grupo internacional liderado pelos EUA ainda está em avaliação
Suspensão da emissão de vistos de imigrante dos EUA para o Brasil e 74 países entra em vigor
Medida visa reforçar critérios de triagem para barrar solicitantes considerados propensos a depender de benefícios públicos
