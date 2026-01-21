Organizações concluem que bloqueio do acesso a internet impede a definição precisa da quantidade de mortesUnsplash
Televisão estatal afirma que 3.117 pessoas morreram em protestos no Irã
ONGs defendem que o número de assassinados é maior do que o estipulado
Televisão estatal afirma que 3.117 pessoas morreram em protestos no Irã
ONGs defendem que o número de assassinados é maior do que o estipulado
Papa foi convidado para integrar 'Conselho de Paz' de Trump, diz Vaticano
Secretário de Estado afirma que chamado foi recebido e que adesão ao grupo internacional liderado pelos EUA ainda está em avaliação
Suspensão da emissão de vistos de imigrante dos EUA para o Brasil e 74 países entra em vigor
Medida visa reforçar critérios de triagem para barrar solicitantes considerados propensos a depender de benefícios públicos
Em Davos, Trump diz que quer comprar Groelândia sem uso da força
Presidente dos Estados Unidos também falou sobre a política interna e a invasão da Venezuela
Trump faz piada sobre Macron usar óculos escuros em discurso: 'Que diabos aconteceu?'
Vaso sanguíneo do olho do presidente da França teria sangrado
Em Davos, Trump afirma que Putin quer fazer acordo sobre Ucrânia
Declaração foi dada em discurso no Fórum Econômico Mundial
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.