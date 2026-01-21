Donald Trump, Presidente dos Estados UnidosAFP
Trump faz piada sobre Macron usar óculos escuros em discurso: 'Que diabos aconteceu?'
Vaso sanguíneo do olho do presidente da França teria sangrado
Em Davos, Trump afirma que Putin quer fazer acordo sobre Ucrânia
Declaração foi dada em discurso no Fórum Econômico Mundial
Polícia desarticula maior rede europeia de drogas sintéticas e prende 85 pessoas
Agentes desmantelaram 24 laboratórios
Trump chega a Davos com atraso após problema no Air Force One
Presidente dos EUA desembarcou na Suíça nesta quarta-feira (21) para participar do Fórum Econômico Mundial
Netanyahu aceita convite de Trump para participar do 'Conselho de Paz'
França, parceira de longa data de Washington, afirmou que não participará do grupo
Air Force One, avião de Trump, tem problema elétrico a caminho de Davos
Aeronave presidencial precisou retornar à Base Aérea Andrews após falha elétrica; republicano seguiu viagem em outro avião
