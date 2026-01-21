Air Force One foi trocado por um avião normalmente usado pelo presidente em viagens domésticasAFP
O Air Force One foi trocado por um avião normalmente usado pelo presidente em viagens domésticas.
Um repórter a bordo da aeronave presidencial disse que as luzes na cabine de imprensa apagaram brevemente após a decolagem, mas nenhuma explicação foi dada no momento. Cerca de meia hora depois, os repórteres foram informados de que o avião estava retornando aos Estados Unidos.
Os dois aviões atualmente usados pelo presidente estão voando há quase 40 anos. A Boeing está trabalhando em substituições, mas o programa enfrentou uma série de atrasos.
No ano passado, o governo do Catar presenteou Trump com um luxuoso Boeing 747-8 Jumbo, mas o avião ainda está sendo adaptado.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.