Trump afirmou que não acreditava que os líderes europeus 'ofereceriam muita resistência' - AFP

Publicado 20/01/2026 11:37

A União Europeia prometeu, nesta terça-feira (20), uma resposta “firme” às ameaças do presidente americano, Donald Trump, sobre a Groenlândia, antes de uma reunião em Davos sobre o futuro da ilha ártica.



Desde que regressou à Casa Branca, há exatamente um ano, Trump reiterou o seu desejo de assumir o controlo do território independente dinamarquês, sob a justificativa de razões de segurança nacional e afirmando que, se não anexá-lo, a Rússia ou a China o ocupariam.



Para atingir esse objetivo, ele ameaçou tarifas de importação para oito países europeus — incluindo Reino Unido, França e Alemanha — que manifestaram forte oposição ao seu plano expansionista.



Em seu discurso no Fórum Econômico Mundial, na estação de esqui suíça, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alertou que Trump poderia acabar mergulhando nas relações entre a União Europeia e os Estados Unidos em uma "espiral descendente" por conta deste assunto.



“As propostas de tarifas são um erro, especialmente entre aliados de longos dados”, disse Von der Leyen.



"Entrar em uma espiral descendente só ajudará os adversários que ambos estamos certos a manter fora do cenário estratégico. Portanto, nossa resposta será firme, unida e proporcional", informou ela.



Como parte de sua campanha pela Groenlândia, Trump publicou uma fotomontagem em sua plataforma Truth Social mostrando-se fincando uma bandeira em uma paisagem rochosa e gelada ao lado de uma placa que diz: "Groenlândia - Território dos Estados Unidos. Est. 2026".



Trump, cujo país inveja uma grande delegação à Suíça, fará um discurso na quarta-feira e participará de outros eventos na quinta-feira em Davos.



Além da Groenlândia, outros temas críticos na agenda do Fórum Econômico Mundial incluem as crises em Gaza, Ucrânia, Irã e Venezuela, semanas após os Estados Unidos capturarem o presidente venezuelano agora deposto, Nicolás Maduro.



Representando a América Latina em Davos, beneficiará os presidentes argentinos, Javier Milei; panamenho, José Raúl Mulino, e o equatoriano, Daniel Noboa.



"Temos que conseguir"

Trump afirmou na segunda-feira que não acreditava que os líderes europeus "ofereceriam muita resistência" ao seu desejo de comprar na vasta ilha ártica, e disse aos repórteres: "Temos que conseguir".



Ele também especificou que teve “uma ótima conversa por telefone sobre a Groenlândia com Mark Rutte”, o secretário-geral da Otan, e que uma reunião seria realizada em Davos com “as diversas partes” envolvidas.



Os líderes da UE se reuniram em Bruxelas na quinta-feira para decidir como responder à crise da Groenlândia, uma das mais graves para as relações transatlânticas em anos.



O presidente francês, Emmanuel Macron, que deixará Davos nesta terça-feira sem se encontrar com Trump, propôs ao magnata que realizasse uma cúpula do G7 na quinta-feira em Paris, para o que sugeriu também convidar, "à margem da reunião", representantes da Dinamarca, Ucrânia, Síria e Rússia.



As relações entre Trump e Macron ficaram ainda mais tensas na segunda-feira, quando o presidente americano ameaçou tarifas de 200% sobre o vinho e o champanhe francês, depois que a França insinuou que não participaria no seu "Conselho de Paz".



Analistas comparam esse conselho, criado para resolver conflitos internacionais, a uma versão paga do Conselho de Segurança da ONU. Trump confirmou na segunda-feira que o presidente russo, Vladimir Putin, está entre os líderes convidados.



O chanceler alemão, Friedrich Merz, afirmou que tentará se reunir com Trump na quarta-feira. Merz observou que a Alemanha e outros países europeus concordam que "qualquer escalada nesta disputa deve ser evitada na medida do possível".



Enquanto isso, o Kremlin indicou que o enviado russo Kirill Dmitriev planeja se reunir com membros da delegação americana em Davos.



China critica a "lei da selva"

O vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, cujo país esteve envolvido em uma guerra comercial com o governo Trump, também discursou no fórum nesta terça-feira.



"Poucos países não devem ter privilégios baseados em seus próprios interesses, e o mundo não pode retornar à lei da selva, onde os fortes se aproveitam dos fracos", disse He, sem mencionar nenhum país específico.



O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, que prometeu trabalhar para tornar seu país menos dependente dos Estados Unidos, com quem também está envolvido em uma guerra tarifária, também fará um discurso em Davos nesta terça-feira.



O secretário-geral da ONU, António Guterres, que costumava comparecer ao fórum todos os anos, cancelou a sua participação devido a um "forte resfriado", anunciou o seu gabinete.