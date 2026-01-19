Aviões militares chegarão 'em breve' à GroenlândiaAFP
Aviões militares chegarão 'em breve' à Groenlândia
Anúncio foi feito em meio à pressão de Donald Trump para comprar a Groenlândia, uma ilha dinamarquesa localizada no Ártico, de alto valor geoestratégico e que contém grandes reservas de minerais
Aviões militares chegarão 'em breve' à Groenlândia
Anúncio foi feito em meio à pressão de Donald Trump para comprar a Groenlândia, uma ilha dinamarquesa localizada no Ártico, de alto valor geoestratégico e que contém grandes reservas de minerais
Explosão deixa ao menos sete mortos em Cabul
Grupo Estado Islâmico reivindicou responsabilidade pelo ataque
Trump pede a países US$ 1 bi por um lugar em seu 'Conselho de Paz' mundial
Críticos enxergam a organização como uma tentativa dos EUA de enfraquecer ONU
Estilista Valentino morre aos 93 anos
Italiano se consagrou como um dos principais nomes da alta costura
Netanyahu avança contra o Irã e promete resposta 'jamais vista' em caso de ataque
Diante instabilidades políticas internas, o país persa é pressionado por Israel com ameaça militar
FMI diz que ainda é cedo para avaliar o impacto das tensões comerciais entre UE-EUA
Kristalina Georgieva afirmou que desviar as relações econômicas do 'caminho real' pode causar queda no crescimento econômico
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.