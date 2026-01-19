Netanyahu pede aos críticos que concentrem a atenção no 'tratamento violento do Irã contra a própria população'Menahem Kahana / AFP
Netanyahu avança contra o Irã e promete resposta 'jamais vista' em caso de ataque
Diante instabilidades políticas internas, o país persa é pressionado por Israel com ameaça militar
FMI diz que ainda é cedo para avaliar o impacto das tensões comerciais entre UE-EUA
Kristalina Georgieva afirmou que desviar as relações econômicas do 'caminho real' pode causar queda no crescimento econômico
Trump volta a falar em fraude eleitoral em 2020 e exige identificação obrigatória de quem vota
Presidente dos EUA retomou um discurso recorrente na campanha de 2024
China critica Trump e pede fim da narrativa de 'ameaça' sobre Groenlândia
Pequim reage a declarações do republicano e afirma que Washington usa acusações de segurança para justificar interesses próprios no Ártico
Vídeo: Nevasca histórica atinge a Rússia, cerca prédios e provoca mortes
Tempestades provocaram grandes acúmulos de neve, soterramentos e decreto de estado de emergência
Museu do Louvre fecha novamente por greve
Desde o início da mobilização, esta é a terceira vez que a galeria de arte não consegue abrir suas portas
