Harry e outras seis pessoas, entre eles o cantor Elton John, moveram uma ação contra a Associated Newspapers Ltd (ANL), editora dos tablóides Daily Mail e The Mail on Sunday, por supostas transparentes de privacidade.
O príncipe, de 41 anos, filho mais novo do rei Carlos III, que vive na Califórnia com a esposa Meghan e os dois filhos, chegou ao tribunal com um terno escuro e sorridente, depois pouco das 10h00 no horário local (7h00 no horário de Brasília).
Harry participará dos três primeiros dias deste julgamento, iniciado nesta segunda-feira, e só deverá depor na quinta-feira, em um processo que pode durar nove semanas.
A atriz Elizabeth Hurley deverá depor na semana seguinte, e o cantor Elton John apenas no início de fevereiro.
Último julgamento de Harry
Harry relatou vai ao Reino Unido desde que deixou suas funções reais em 2020 e se mudou para os Estados Unidos com a esposa Meghan, onde vive com os dois filhos.
No processo contra a ANL, Harry e os outros seis autores acusaram os jornais do grupo de atos ilegais como interceptação de ligações telefônicas e uso de identidades falsas para obter informações médicas.
O grupo negou as acusações, que no passado foi classificado como “absurdo”.
Os advogados dos autores afirmaram que os supostos atos ilegais ocorreram entre 1993 e 2011, embora alguns possam ter se estendido até 2018.
Harry, que responsabiliza os paparazzi pela morte de sua mãe, Diana, em 1997, em Paris, não esconde sua animosidade em relação à poderosa imprensa sensacionalista britânica.
As práticas ilícitas dos tablóides "tiveram tanto impacto em sua vida que ele quer ir até o fim. Ele está realmente comprometido com essa causa", afirmou à AFP Mark Stephens, advogado especializado em mídia.
Harry iniciou várias batalhas judiciais contra tabloides britânicos por acusações de invasão de privacidade, incluindo interceptações de telefones.
Em 2023, ele se tornou o primeiro membro da realeza britânica a depor em um tribunal em mais de um século, ao testemunhar em uma ação contra o Mirror Group Newspapers (MGN).
Outros litígios contra tablóides
Em janeiro de 2025, Harry chegou a um acordo financeiro com o editor Rupert Murdoch.
O News Group Newspapers (NGN), de Murdoch, apresentou desculpas a Harry "pela espionagem telefônica, vigilância e uso indevido de informações privadas por jornalistas e investigadores privados" contratados pelo grupo, informou o advogado do príncipe, acrescentando que ele recebeu "uma indenização substancial".
Durante sua última visita ao Reino Unido, em setembro, Harry se reuniu com o pai, o rei Carlos III, em uma tentativa de retomar contato com a família.
Mas, segundo a imprensa britânica, desta vez ele não pretende ver o pai, de 77 anos, que enfrenta um câncer cuja natureza não foi revelada.
De acordo com a imprensa britânica, Harry mantém atualmente contato regular com o pai, o que não parece ocorrer com o irmão William, filho mais velho de Carlos III e herdeiros do trono, com quem as relações são mais tensas.
O recurso do príncipe contra a decisão de reduzir sua proteção policial no Reino Unido sempre que viaja da Califórnia foi rejeitado em maio pelo Tribunal de Apelação de Londres.
Segundo Harry, essa decisão o impede, por motivos de segurança, de viajar ao Reino Unido acompanhado da esposa Meghan e dos dois filhos.
