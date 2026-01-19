Príncipe chegou ao tribunal pouco depois das 10h00 no horário local - AFP

Publicado 19/01/2026 11:08

O príncipe Harry chegou nesta segunda-feira (19) pela manhã ao Tribunal Superior de Londres, onde deverá depor na quinta-feira, no julgamento de sua última ação judicial pendente contra jornais, agora contra o Daily Mail, que ele acusa de obter informações sobre sua vida de forma ilegal.



Harry e outras seis pessoas, entre eles o cantor Elton John, moveram uma ação contra a Associated Newspapers Ltd (ANL), editora dos tablóides Daily Mail e The Mail on Sunday, por supostas transparentes de privacidade.



O príncipe, de 41 anos, filho mais novo do rei Carlos III, que vive na Califórnia com a esposa Meghan e os dois filhos, chegou ao tribunal com um terno escuro e sorridente, depois pouco das 10h00 no horário local (7h00 no horário de Brasília).



Harry participará dos três primeiros dias deste julgamento, iniciado nesta segunda-feira, e só deverá depor na quinta-feira, em um processo que pode durar nove semanas.



A atriz Elizabeth Hurley deverá depor na semana seguinte, e o cantor Elton John apenas no início de fevereiro.



Último julgamento de Harry

Segundas pessoas de seu entorno, trata-se do último processo movido pelo príncipe contra editores de tablóides e suas práticas ilícitas.



Harry relatou vai ao Reino Unido desde que deixou suas funções reais em 2020 e se mudou para os Estados Unidos com a esposa Meghan, onde vive com os dois filhos.



No processo contra a ANL, Harry e os outros seis autores acusaram os jornais do grupo de atos ilegais como interceptação de ligações telefônicas e uso de identidades falsas para obter informações médicas.



O grupo negou as acusações, que no passado foi classificado como “absurdo”.



Os advogados dos autores afirmaram que os supostos atos ilegais ocorreram entre 1993 e 2011, embora alguns possam ter se estendido até 2018.



Harry, que responsabiliza os paparazzi pela morte de sua mãe, Diana, em 1997, em Paris, não esconde sua animosidade em relação à poderosa imprensa sensacionalista britânica.



As práticas ilícitas dos tablóides "tiveram tanto impacto em sua vida que ele quer ir até o fim. Ele está realmente comprometido com essa causa", afirmou à AFP Mark Stephens, advogado especializado em mídia.



Harry iniciou várias batalhas judiciais contra tabloides britânicos por acusações de invasão de privacidade, incluindo interceptações de telefones.



Em 2023, ele se tornou o primeiro membro da realeza britânica a depor em um tribunal em mais de um século, ao testemunhar em uma ação contra o Mirror Group Newspapers (MGN).



Outros litígios contra tablóides

O Tribunal Superior de Londres decidiu que Harry foi vítima de interceptação teefônica por jornalistas que trabalharam para esse grupo e determinou uma indenização de 140.600 libras (cerca de 188 mil dólares, aproximadamente R$ 1,01 milhão) por perdas e danos.



Em janeiro de 2025, Harry chegou a um acordo financeiro com o editor Rupert Murdoch.



O News Group Newspapers (NGN), de Murdoch, apresentou desculpas a Harry "pela espionagem telefônica, vigilância e uso indevido de informações privadas por jornalistas e investigadores privados" contratados pelo grupo, informou o advogado do príncipe, acrescentando que ele recebeu "uma indenização substancial".



Durante sua última visita ao Reino Unido, em setembro, Harry se reuniu com o pai, o rei Carlos III, em uma tentativa de retomar contato com a família.



Mas, segundo a imprensa britânica, desta vez ele não pretende ver o pai, de 77 anos, que enfrenta um câncer cuja natureza não foi revelada.



De acordo com a imprensa britânica, Harry mantém atualmente contato regular com o pai, o que não parece ocorrer com o irmão William, filho mais velho de Carlos III e herdeiros do trono, com quem as relações são mais tensas.



O recurso do príncipe contra a decisão de reduzir sua proteção policial no Reino Unido sempre que viaja da Califórnia foi rejeitado em maio pelo Tribunal de Apelação de Londres.



Segundo Harry, essa decisão o impede, por motivos de segurança, de viajar ao Reino Unido acompanhado da esposa Meghan e dos dois filhos.