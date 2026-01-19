Trem noturno que fazia a rota Málaga-Madri saiu dos trilhos e colidiu com uma composição que viajava de Madri para Huelva - AFP

Publicado 19/01/2026 07:34 | Atualizado 19/01/2026 07:34

O número de mortos após uma colisão entre dois trens subiu para 39 e 123 feridos nesta segunda-feira (19), na província espanhola de Córdoba, segundo um porta-voz do Ministério do Interior. O balanço anterior de mortos era de 21.

Entre os feridos, cinco deles estão em estado grave e 24 em estado crítico. Todos foram levados para hospitais em Córdoba e Andújar, informaram os serviços de emergência da Andaluzia na rede X durante a madrugada.

- O que aconteceu?

A tragédia ocorreu às 19h45 locais, perto da estação de Andamuz, na região da Andaluzia, quando um trem da espanhola Iryo que ia de Málaga para Madri descarrilou e invadiu a via por onde trafegava um trem da Renfe, com o qual colidiu e que também descarrilou, publicou no X a administradora pública da rede de trens (Adif).

"A frente do trem que viajava de Madri para Huelva colidiu, pelo que sabemos até o momento, com um ou mais vagões que haviam cruzado os trilhos", disse o ministro dos Transportes, Óscar Puente.

Imagens divulgadas pela TV pública mostravam vagões descarrilados cercados de pessoas e ambulâncias, enquanto membros dos serviços de emergência atendiam os feridos. Voluntários também se aproximavam para ajudar nos trabalhos.

Outras imagens obtidas pela AFP mostravam dois vagões do mesmo trem completamente fora dos trilhos e inclinados, com pessoas trabalhando ao lado.

"Parece um filme de terror", disse Lucas Meriako, passageiro do trem Iryo, ao canal de televisão La Sexta. "Houve um impacto muito forte por trás e a sensação de que o trem inteiro ia desabar... Muitas pessoas ficaram feridas por estilhaços de vidro", acrescentou.

- Causas ainda não conhecidas -

Autoridades não apontaram uma possível causa do acidente, que Óscar Puente descreveu como "extremamente estranho". Ele destacou que o trem da Iryo tinha quatro anos e era "praticamente novo", e que a via havia sido "totalmente reformada".

"Todos os especialistas ferroviários que estiveram aqui hoje e que estão neste centro, e aqueles que pudemos consultar, estão extremamente surpresos com o acidente porque, como eu disse, é muito estranho", acrescentou.

A Casa Real da Espanha expressou "grande preocupação" com o acidente. O chefe de governo do país, Pedro Sánchez, suspendeu sua agenda de amanhã e expressou no X condolências às famílias das vítimas. "Hoje é uma noite de profunda dor para o nosso país", publicou.

Na estação de Madri e em várias da Andaluzia, autoridades montaram espaços para atender familiares das vítimas, informou a Adif. As linhas de alta velocidade entre a capital e o sul da Espanha não vão operar amanhã, por causa do acidente, acrescentou a entidade.