Trem noturno que fazia a rota Málaga-Madri saiu dos trilhos e colidiu com uma composição que viajava de Madri para HuelvaAFP
Sobe para 39 o número de mortos após colisão entre trens na Espanha
Outras 123 pessoas ficaram feridas
Sobe para 39 o número de mortos após colisão entre trens na Espanha
Outras 123 pessoas ficaram feridas
Acidente com dois trens de alta velocidade na Espanha deixa pelo menos 21 mortos
Uma das composições descarrilou e colidiu com uma que vinha em sentido contrário. Auroridades falam em 25 feridos em estado crítico
André Ventura avança ao segundo turno e consolida força da extrema direita em Portugal
Líder do Chega ficou em segundo lugar na eleição presidencial e enfrentará o socialista António José Seguro na votação de 8 de fevereiro
UE estuda tarifas de 93 bilhões de euros em retaliação à ameaça de Trump à Groenlândia, diz jornal
Países também podem restringir o acesso de empresas americanas em resposta às ameaças de Donald Trump para anexar a Groenlândia
Wagner Moura 'agradece' Bolsonaro pela existência do filme 'O Agente Secreto'
'Este homem, que foi eleito democraticamente, veio para trazer de volta valores da ditadura militar para o Brasil do século 21', disse o ator premiado com o Globo de Ouro
Portugal: apurações de boca de urna sugerem 2º turno entre centro-esquerda e extrema direita
Pesquisas indicam liderança do socialista António José Seguro, com avanço do candidato da extrema-direita André Ventura e definição adiada para fevereiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.