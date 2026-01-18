Wagner Moura conquistou a estatueta de 'Melhor Ator de Filme em Drama'Etienne Laurent / AFP
Wagner Moura 'agradece' Bolsonaro pela existência do filme 'O Agente Secreto'
'Este homem, que foi eleito democraticamente, veio para trazer de volta valores da ditadura militar para o Brasil do século 21', disse o ator premiado com o Globo de Ouro
Wagner Moura 'agradece' Bolsonaro pela existência do filme 'O Agente Secreto'
'Este homem, que foi eleito democraticamente, veio para trazer de volta valores da ditadura militar para o Brasil do século 21', disse o ator premiado com o Globo de Ouro
Portugal: apurações de boca de urna sugerem 2º turno entre centro-esquerda e extrema direita
Pesquisas indicam liderança do socialista António José Seguro, com avanço do candidato da extrema-direita André Ventura e definição adiada para fevereiro
Otan: secretário-geral conversa com Trump em meio a tensões EUA-Europa por Groenlândia
Diálogo acontece em meio a um agravamento sem precedentes das tensões entre EUA e Europa
Confronto entre guerrilheiros deixa mais de 20 mortos na Amazônia colombiana
Ambos os grupos faziam parte das Forças Armadas Revolucionárias
Países europeus ameaçados por Trump pela Groenlândia prometem 'permanecer juntos'
Irritado com a mobilização de forças militares, o presidente norte-americano ameaçou países com a imposição de novas tarifas
Autoridades encontram destroços de avião desaparecido com 11 pessoas a bordo na Indonésia
Buscas por tripulantes e passageiros continuam
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.