Chamas começaram em meio ao verão no hemisfério sul, com altas temperaturas e ventos fortes - AFP

Publicado 18/01/2026 12:41

As autoridades aumentaram, neste domingo (18), para 15 o balanço de mortos e para mais de 50 mil pessoas evacuados devido aos incêndios florestais que devastam o sul do Chile.

Os incêndios deixaram "pelo menos 15 falecidos" e mais de 50 mil pessoas foram evacuadas nas regiões de Ñuble e BíoBio, cerca de 500 km ao sul de Santiago, disse a jornalistas o ministro da Segurança, Luis Cordero.

As chamas começaram na tarde de sábado (17), em meio ao verão no hemisfério sul, com altas temperaturas e ventos fortes. Avançaram na madrugada a destruíram vários povoados.

"Estamos enfrentando um quadro complexo", alertou o ministro do Interior, Alvaro Elizalde, ao apresentar um relatório oficial.

Durante a madrugada, o presidente chileno, Gabriel Boric, tinha decretado estado de catástrofe nas duas regiões atingidas.

A medida implica, entre outras coisas, que as Forças Armadas tomarão o controle nestes locais.

"Diante dos graves incêndios em curso, decidi declarar estado de catástrofe nas regiões de Ñuble e Biobío. Todos os recursos estão disponíveis", informou o presidente em postagem no X.

Nos últimos anos, os incêndios florestais afetaram fortemente o Chile, especialmente na região centro-sul.

Em 2 de fevereiro de 2024, vários incêndios começaram simultaneamente nos arredores da cidade de Viña del Mar, 110 km a noroeste de Santiago.

Segundo dados atualizados do Ministério Público, 138 pessoas morreram nestes incêndios.