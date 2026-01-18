Confronto entre dois grupos dissidentes da extinta guerrilha da Farc da Colômbia deixou combatentes mortos AFP
Confronto entre guerrilheiros deixa mais de 20 mortos na Amazônia colombiana
Ambos os grupos faziam parte das Forças Armadas Revolucionárias
Confronto entre guerrilheiros deixa mais de 20 mortos na Amazônia colombiana
Ambos os grupos faziam parte das Forças Armadas Revolucionárias
Países europeus ameaçados por Trump pela Groenlândia prometem 'permanecer juntos'
Irritado com a mobilização de forças militares, o presidente norte-americano ameaçou países com a imposição de novas tarifas
Autoridades encontram destroços de avião desaparecido com 11 pessoas a bordo na Indonésia
Buscas por tripulantes e passageiros continuam
Incêndios florestais deixam pelo menos 15 mortos no sul do Chile
Mais de 50 mil pessoas foram evacuadas
Portugal realiza eleições presidenciais neste domingo
Atual chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa deixará posto
Ameaças tarifárias dos EUA são inaceitáveis, diz Macron
Presidente da França acrescentou que os europeus vão responder de maneira coordenada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.