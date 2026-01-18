Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - AFP

Publicado 18/01/2026 16:08 | Atualizado 18/01/2026 16:08

Vários dirigentes europeus criticaram, neste domingo (18), a ameaça do presidente norte-americano, Donald Trump, de tarifas de importação aduaneiras aos países europeus que se opuseram a que os Estados Unidos assumissem o controle da Groenlândia e alertaram que estas pressões minam as relações transatlânticas.

Os oito países europeus na mira dos Estados Unidos enviaram esta semana uma missão militar neste território independente da Dinamarca no Ártico declararam, em um comunicado conjunto, neste domingo, que "permanecerão unidos".

Em resposta às perguntas entre Washington e Copenhague, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia enviaram tropas à Groenlândia para uma missão de treinamento.

Desde que voltou à Casa Branca, há um ano, o republicano insiste em tomar esta enorme ilha, situada entre a América do Norte e a Europa, alegando motivos de segurança nacional diante dos avanços russos e chineses no Ártico.

Na sexta-feira, Trump aventou uma ameaça de tarifas aduaneiras e no sábado, ele se intensificou. “Estes países, que estão jogando um jogo extremamente perigoso, introduziram um nível de risco que não é viável, nem sustentável”, escreveu Trump em sua plataforma, Truth Social.

Irritado com esta mobilização de forças militares europeias, o presidente norte-americano ameaçou países com a imposição de novas tarifas até que "se chegue a um acordo para a compra completa e integral da Groenlândia".

As tarifas de 10% entraram em vigor em 1º de fevereiro e poderiam subir para 25% em 1º de junho.

No comunicado conjunto, os oito países ameaçados responderam que “as ameaças tarifárias minam as relações transatlânticas e correm o risco de provocar uma perigo espiral descendente”.

“Permaneceremos unidos e coordenados na nossa resposta. Estamos comprometidos com a defesa da nossa soberania”, acrescenta.

'Chantagem'

Antes da resposta conjunta, o presidente francês, Emmanuel Macron, e a chefe do governo italiano, Giorgia Meloni, elevaram o tom frente às ameaças de Trump.

O presidente francês disse que tem a intenção de pedir a ativação do Instrumento Anti-coerção da União Europeia, cuja aplicação requer maioria complicada.

Este mecanismo é concebido para combater ameaças econômicas de membros externos ao bloco. Permite, entre outros, congelar o acesso aos mercados públicos europeus ou bloquear determinados investimentos.

A primeira-ministra italiana garantiu, por sua vez, ter falado com Trump para afirmar que, em sua avaliação, suas ameaças de importação de novas tarifas aduaneiras a vários países europeus eram um "erro".

O ministro holandês das Relações Exteriores, David van Weel, também qualificou estas advertências como "incompreensíveis" e "inapropriadas".

"É chantagem. O que (Trump) está fazendo agora é chantagem", disse Van Weel em declarações ao programa da TV WNL Op Zondag.

A Noruega, que não é membro da UE, mas está entre os países ameaçados pelas avaliações, afirmou que “por enquanto” não prevê represálias contra as americanas.

“Acredito que é preciso refletir bem para evitar uma guerra comercial que dispararia uma espiral infernal”, disse o primeiro-ministro, Jonas Gahr Støre, à emissora de televisão NRK.

Reunião de dados

Paralelamente, os embaixadores da União Europeia vão reunir-se em caráter de urgência neste domingo em Bruxelas, enquanto Macron tem planejado se reunir com seus pares europeus para abordar esta crise iniciada entre membros da Otan.

Por sua vez, o ministro dinamarquês de Assuntos Exteriores iniciou, neste domingo, uma visita diplomática à Noruega, Reino Unido e Suécia, três aliados próximos e membros da Otan, para discutir o fortalecimento do papel da Aliança Atlântica na segurança na região do Ártico.

Lars Løkke Rasmussen estará em Oslo neste domingo, antes de seguir na segunda-feira para Londres e na quinta-feira para Estocolmo.

Desde que voltou ao poder, Donald Trump usa tarifas em suas relações internacionais para exercer pressão e alcançar seus objetivos, inclusive com parceiros tradicionais de Washington.

Mas neste caso, trata-se de uma ameaça sem precedente: os Estados Unidos, pilares da Otan, ameaçam com suas avaliações aliadas dentro da Aliança para se apoderar de um território vinculado à Dinamarca, um de seus sócios e um país soberano e democrático.

No sábado, milhares de pessoas protestaram em Copenhague, capital da Dinamarca, e Nuuk, capital da Groenlândia, para denunciar estas ambições territoriais, repetindo, em coro, “A Groenlândia não está à venda!”.

Segundo uma pesquisa publicada em janeiro de 2025, 85% dos groenlandeses foram opunhados à anexação da ilha aos Estados Unidos, enquanto apenas 6% eram projetados.