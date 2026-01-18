Líder do Chega, André Ventura, cumprimenta apoiadores jovens do partido em Lisboa - Patricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 18/01/2026 22:01

O líder do partido de extrema direita Chega, André Ventura, ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais de Portugal realizadas neste domingo (18) e garantiu vaga no segundo turno, marcado para 8 de fevereiro. O resultado, considerado surpreendente, reforça o avanço de forças populistas e de extrema direita na Europa.



Com aproximadamente 98% das urnas apuradas até as primeiras horas de segunda-feira (horário local), Ventura obteve 24% dos votos, atrás do candidato socialista de centro-esquerda António José Seguro, que liderou a disputa com aproximadamente 31%. Como nenhum dos candidatos alcançou a maioria absoluta necessária, a decisão da Presidência ficará para a segunda rodada.



O desempenho de Ventura consolida a rápida ascensão do Chega no cenário político português. Fundado há apenas seis anos, o partido tornou-se a segunda maior bancada no Parlamento no ano passado, impulsionado por um crescimento semelhante ao de siglas nacionalistas em países como França, Alemanha, Itália e Espanha.



Ao todo, 11 candidatos participaram do pleito, o maior número já registrado em uma eleição presidencial no país. Nenhum deles, porém, se aproximou dos mais de 50% exigidos para vencer no primeiro turno.



O presidente eleito substituirá Marcelo Rebelo de Sousa, que deixa o cargo após completar o limite constitucional de dois mandatos consecutivos.

*Com informações da Associated Press