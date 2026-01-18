Seções eleitorais abriram para 11 milhões de eleitores - AFP

Publicado 18/01/2026 18:45 | Atualizado 18/01/2026 18:46

Pesquisas de boca de urna divulgadas neste domingo (18) indicam uma disputa acirrada na eleição presidencial de Portugal e apontam a possibilidade de um segundo turno no próximo mês. O socialista António José Seguro, representante de centro-esquerda, aparece na liderança, seguido por André Ventura, candidato da extrema-direita e líder do partido populista Chega, e pelo conservador João Cotrim Figueiredo.

Segundo projeções dos três principais canais de televisão do país, nenhum dos candidatos alcançou os mais de 50% dos votos necessários para vencer no primeiro turno. Com isso, a tendência é de que os dois mais votados disputem a decisão em 8 de fevereiro.

O desempenho de Ventura reforça o crescimento do Chega, que se tornou no ano passado o segundo maior partido do Parlamento português, apenas seis anos após sua fundação. Caso confirme o segundo lugar, o líder populista enfrentará Seguro no segundo turno, em mais um sinal do avanço da extrema-direita na Europa.

Ao todo, nove candidatos participaram da eleição, em um campo considerado recorde, mas sem ameaçar os primeiros colocados. Os resultados oficiais devem ser divulgados até o início desta segunda-feira (19).

O vencedor da eleição sucederá Marcelo Rebelo de Sousa, que deixa o cargo após cumprir dois mandatos consecutivos de cinco anos. O novo presidente tomará posse para um mandato de cinco anos no Palácio de Belém, em Lisboa.

*Com informações da Associated Press