Sanae Takaichi, primeira-ministra do Japão - AFP

Publicado 19/01/2026 09:49

A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, anunciou nesta segunda-feira (19) que dissolverá a Câmara Baixa do Parlamento na próxima sexta-feira (23) e antecipará as eleições para 8 de fevereiro, visando fortalecer seu mandato e avançar com seus ambiciosos planos de gastos públicos.

A líder conservadora, primeira mulher à frente do arquipélago, conta com pesquisas favoráveis para aumentar o número de cadeiras ocupadas por seu partido, o Partido Liberal Democrata (PLD, nacionalista de direita), que governa com uma coalizão de maioria estreita.

As eleições antecipadas serão realizadas em 8 de fevereiro, acrescentou ela.

O PLD governou o Japão quase ininterruptamente por décadas, mas sua popularidade despencou recentemente devido a escândalos de financiamento de campanha e à sua incapacidade de conter a inflação, que gira em torno de 3%.

Takaichi assumiu o governo em outubro, após conquistar a liderança do PLD depois que o partido perdeu a maioria tanto na Câmara Baixa quanto no Senado sob a gestão de seu antecessor, Shigeru Ishiba.

Apesar do desgaste na imagem do partido, o governo de Takaichi tem um índice de popularidade entre 60 e 70% da população, segundo as pesquisas.