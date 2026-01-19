Sanae Takaichi, primeira-ministra do JapãoAFP
Primeira-ministra do Japão dissolve parlamento e convoca eleição antecipada para fevereiro
Medida visa fortalecer mandato e avançar com planos de gastos públicos
Primeira-ministra do Japão dissolve parlamento e convoca eleição antecipada para fevereiro
Medida visa fortalecer mandato e avançar com planos de gastos públicos
Sobe para 39 o número de mortos após colisão entre trens na Espanha
Outras 123 pessoas ficaram feridas
Acidente com dois trens de alta velocidade na Espanha deixa pelo menos 21 mortos
Uma das composições descarrilou e colidiu com uma que vinha em sentido contrário. Auroridades falam em 25 feridos em estado crítico
André Ventura avança ao segundo turno e consolida força da extrema direita em Portugal
Líder do Chega ficou em segundo lugar na eleição presidencial e enfrentará o socialista António José Seguro na votação de 8 de fevereiro
UE estuda tarifas de 93 bilhões de euros em retaliação à ameaça de Trump à Groenlândia, diz jornal
Países também podem restringir o acesso de empresas americanas em resposta às ameaças de Donald Trump para anexar a Groenlândia
Wagner Moura 'agradece' Bolsonaro pela existência do filme 'O Agente Secreto'
'Este homem, que foi eleito democraticamente, veio para trazer de volta valores da ditadura militar para o Brasil do século 21', disse o ator premiado com o Globo de Ouro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.