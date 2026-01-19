lOUVREAFP
Museu do Louvre fecha novamente por greve
Desde o início da mobilização, esta é a terceira vez que a galeria de arte não consegue abrir suas portas
Museu do Louvre fecha novamente por greve
Desde o início da mobilização, esta é a terceira vez que a galeria de arte não consegue abrir suas portas
Príncipe Harry recorre à Justiça Britânica em novo julgamento contra tablóide
Duque de Sussex acusa o Daily Mail de invasão de privacidade e uso de métodos ilegais para obter informações pessoais
Trump diz que o mundo não está seguro até que EUA controlem a Groenlândia
Trump não deixou de expor sua irritação por não ter sido recebido o Prêmio Nobel da Paz no ano passado, que foi para a venezuelana María Corina Machado
Primeira-ministra do Japão dissolve parlamento e convoca eleição antecipada para fevereiro
Medida visa fortalecer mandato e avançar com planos de gastos públicos
Sobe para 39 o número de mortos após colisão entre trens na Espanha
Outras 123 pessoas ficaram feridas
Acidente com dois trens de alta velocidade na Espanha deixa pelo menos 21 mortos
Uma das composições descarrilou e colidiu com uma que vinha em sentido contrário. Auroridades falam em 25 feridos em estado crítico
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.