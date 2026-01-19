Declaração ocorre após Trump anunciar tarifas progressivas sobre produtos de oito países europeusAFP
China critica Trump e pede fim da narrativa de 'ameaça' sobre Groenlândia
Pequim reage a declarações do republicano e afirma que Washington usa acusações de segurança para justificar interesses próprios no Ártico
China critica Trump e pede fim da narrativa de 'ameaça' sobre Groenlândia
Pequim reage a declarações do republicano e afirma que Washington usa acusações de segurança para justificar interesses próprios no Ártico
Vídeo: Nevasca histórica atinge a Rússia, cerca prédios e provoca mortes
Tempestades provocaram grandes acúmulos de neve, soterramentos e decreto de estado de emergência
Museu do Louvre fecha novamente por greve
Desde o início da mobilização, esta é a terceira vez que a galeria de arte não consegue abrir suas portas
Príncipe Harry recorre à Justiça Britânica em novo julgamento contra tablóide
Duque de Sussex acusa o Daily Mail de invasão de privacidade e uso de métodos ilegais para obter informações pessoais
Trump diz que o mundo não está seguro até que EUA controlem a Groenlândia
Trump não deixou de expor sua irritação por não ter sido recebido o Prêmio Nobel da Paz no ano passado, que foi para a venezuelana María Corina Machado
Primeira-ministra do Japão dissolve parlamento e convoca eleição antecipada para fevereiro
Medida visa fortalecer mandato e avançar com planos de gastos públicos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.