Tempestade de neve causou o fechamento de estradas, cancelamentos de voos e suspensão do transporte público - AFP

Tempestade de neve causou o fechamento de estradas, cancelamentos de voos e suspensão do transporte públicoAFP

Publicado 19/01/2026 12:26

Uma sequência de tempestades severas provocou cenas extremas no leste da Rússia, onde o volume de neve acumulado nos últimos dias chegou a cobrir prédios de vários andares e paralisou cidades por completo. Pelo menos duas pessoas morreram soterradas na região de Kamchatka, segundo o Ministério de Situações de Emergência.

De acordo com o serviço meteorológico nacional, a quantidade de neve que caiu na cidade foi a maior em mais de 30 anos.

As vítimas fatais tinham 60 e 63 anos e foram "desabamentos de telhados". O Comitê Investigativo da Rússia informou a abertura de um inquérito criminal para apurar falhas de segurança.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram carros quase completamente soterrados pela neve, entradas de prédios residenciais bloqueados e túneis de neve cavados por moradores para escapar de suas casas.

Veja:

Your browser does not support the video tag.





Em Kamchatka, um homem chegou a passou horas cavando com uma pá para liberar seu próprio carro, totalmente soterrado por um monte de neve.

Veja:

Your browser does not support the video tag.

A tempestade causou o fechamento de estradas, atrasos e cancelamentos de voos e a suspensão do transporte público.



Os serviços de emergência removeram a neve dos telhados para evitar danos aos prédios, e os moradores foram aconselhados a evitar viagens desnecessárias.



A mídia local relatou escassez de alimentos em lojas, e alguns moradores disseram que não conseguiam comprar medicamentos necessários.

Diante da gravidade da situação, foi decretado estado de emergência para acelerar a retirada de neve e ampliar a atuação das equipes de resgate. Autoridades locais apontaram falhas na limpeza preventiva de telhados como um dos fatores que contribuíram para os acidentes.