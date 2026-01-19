Valentino ficou conhceido como "o último imperador" da alta costuraAFP
Estilista Valentino morre aos 93 anos
Italiano se consagrou como um dos principais nomes da alta costura
Aviões militares chegarão 'em breve' à Groenlândia
Anúncio foi feito em meio à pressão de Donald Trump para comprar a Groenlândia, uma ilha dinamarquesa localizada no Ártico, de alto valor geoestratégico e que contém grandes reservas de minerais
Explosão deixa ao menos sete mortos em Cabul
Grupo Estado Islâmico reivindicou responsabilidade pelo ataque
Trump pede a países US$ 1 bi por um lugar em seu 'Conselho de Paz' mundial
Críticos enxergam a organização como uma tentativa dos EUA de enfraquecer ONU
Netanyahu avança contra o Irã e promete resposta 'jamais vista' em caso de ataque
Diante instabilidades políticas internas, o país persa é pressionado por Israel com ameaça militar
FMI diz que ainda é cedo para avaliar o impacto das tensões comerciais entre UE-EUA
Kristalina Georgieva afirmou que desviar as relações econômicas do 'caminho real' pode causar queda no crescimento econômico
