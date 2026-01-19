Valentino ficou conhceido como "o último imperador" da alta costura - AFP

Publicado 19/01/2026 18:39

Valentino Garavani, um dos principais estilistas do século XX, responsável por vestir nobres e a alta sociedade, morreu nesta segunda-feira, 19. O célebre estilista tinha 93 anos e estava em sua casa, em Roma. Ao longo de toda a sua trajetória, o artista italiano se consagrou como um dos principais nomes de sua época e referência eterna dentro da alta costura.

Apelidado como "o último imperador", tem a morte marcada como a última dos grandes estilistas do século passado.Suas roupas tornaram-se marca registrada nos mais diversos tipos de eventos

Em 1959, após se aventurar na elaboração de figurinos em Hollywood, o estilista abriu seu estúdio na Via Condotti e começou a sua marca. Algum tempo depois, conheceu Giancarlo Giammetti, com quem futuramente iria trabalhar e se relacionar. A partir daquele ano, o mundo da moda passou a contar com um novo elemento que transformaria a arte.

Após quase cinco décadas à frente de sua marca, em 2008, Valentino se aposentou e deixou as passarelas. Desde então, o cargo de liderança passou por três artistas. Logo após a saída da mente por trás da grife, Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli estiveram no comando. Ambos atuaram juntos até 2016 e trabalharem como codiretores criativos.

Antes de assumir a liderança na Valentino, a dupla se encarregou da criação de acessórios para a Fendi entre 1989 e 1999. Algum tempo depois, Chiuri e Picciolli se uniram mais uma vez para desempenhar a mesma função, mas agora, na Valentino.

Em 2016, após anos juntos à frente da grife, Chiuri deixou seu cargo, enquanto Piccioli seguiu na liderança sozinho. Ao longo dos anos, ele se consagrou dentro da indústria e deixou sua marca na Valentino, e é tido como um dos grandes coloristas da moda contemporânea. Com 25 anos de casa, o estilista deixou o seu posto em 2024.

Desde então, a Valentino tem estado sob o comando de Alessandro Michele. O estilista havia deixado a Gucci em 2022, depois de 20 anos na marca, sendo sete sob o cargo de diretor criativo.

Antes disso, o artista havia trabalhado na Fendi, onde ocupou o cargo de designer sênior de acessórios.