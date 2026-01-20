Mulher ficou ferida e vários prédios, incluindo uma escola de ensino fundamental, foram danificadosAFP
Ataque russo deixa milhares de residências sem aquecimento em Kiev durante frio extremo
Mais de 5.600 lares ficaram sem calefação e água encanada, enquanto drones e mísseis atingem a capital ucraniana
Trump diz que 'adoraria' envolver Machado na transição venezuelana
Na semana passada, Machado visitou Trump e lhe entregou sua medalha do Prêmio Nobel da Paz, que ela recebeu em dezembro
Macron discursa de óculos escuros em Davos e critica ameaças imperialistas de Trump
Presidente francês defende que Europa freie investida dos EUA na Groenlândia
Trump publica montagem de IA em que finca bandeira dos EUA na Groenlândia
Republicano tem demonstrado grande interesse em anexar a ilha do Ártico
AIEA alerta para perda total de energia externa em Chernobyl após novos ataques russos
Ofensiva com drones e mísseis danifica subestações vitais à segurança nuclear na Ucrânia e agrava crise energética no inverno
UE promete 'resposta firme' às ameaças de Trump sobre Groenlândia
Bloco europeu reage a planos expansionistas do republicano e alerta para risco de deterioração das relações transatlânticas
