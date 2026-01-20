Mulher ficou ferida e vários prédios, incluindo uma escola de ensino fundamental, foram danificados - AFP

Publicado 20/01/2026 07:18

Um ataque noturno russo deixou mais de 5.600 residências em Kiev sem calor, enquanto as temperaturas na capital ucraniana rondavam os -14°C, anunciou o prefeito, Vitali Klitschko, nesta terça-feira (20).

“Após este ataque, 5.635 residências estão sem calefação”, declarou o prefeito no Telegram. “A grande parte da cidade está sem água encanada”, acrescentou.

Uma mulher ficou ferida e vários prédios, incluindo uma escola de ensino fundamental, foram danificados, especificou Klitschko.

Esses últimos bombardeios ocorreram mais de uma semana após o pior ataque de Moscou à rede elétrica de Kiev desde o início da invasão na Ucrânia, há quase quatro anos.

Aquele ataque, realizado em 9 de janeiro, deixou metade da cidade sem aquecimento por dias, em meio a temperaturas congelantes.

A Rússia também atacou Kiev na madrugada desta terça-feira com drones de combate de longo alcance, antes de disparar mísseis de cruzeiro contra a capital e seus arredores.

“Os serviços municipais e de energia estão trabalhando para restabelecer o aquecimento, a água e a eletricidade nas residências de Kiev”, disse Klitschko.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sibiga, afirmou na terça-feira que essa onda de ataques russos deveria ser debatida no Fórum Econômico Mundial, que acontece esta semana em Davos, na Suíça.

“Os ataques bárbaros desta manhã perpetrados pelo [presidente russo Vladimir] Putin são um alerta para os líderes mundiais em Davos: o apoio ao povo ucraniano é urgente.

A Rússia tem bombardeado o sistema energético da Ucrânia desde o início da invasão, o que, segundo Kiev, é uma tentativa de Moscou de quebrar a resistência ucraniana.