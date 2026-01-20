Trump aparece segurando a bandeira dos EUA, acompanhado por seu vice e pelo secretário de Estado - Reprodução / Redes sociais

Publicado 20/01/2026 13:03

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nesta terça-feira (20) uma montagem feita com inteligência artificial em que finca a bandeira americana na Groenlândia. O republicano tem demonstrado grande interesse em anexar a ilha do Ártico.



Na postagem, Trump aparece segurando a bandeira dos EUA, acompanhado por seu vice, J.D. Vance, e pelo secretário de Estado, Marco Rubio. É possível ver uma placa com os dizeres: "Groenlândia: território dos EUA estabelecido em 2026".

Outra foto gerada por IA, também compartilhada por Trump nesta terça-feira, mostra o presidente sentado em sua cadeira no Salão Oval da Casa Branca, reunido com líderes europeus. Ao fundo, a imagem exibe um mapa, com a Groenlândia, o Canadá e a Venezuela pintados com a bandeira dos EUA.

Outra foto gerada por IA mostra Trump reunido com líderes europeus Reprodução / Redes sociais

O republicano argumenta que "precisa" desta ilha rica em minerais e terras raras para evitar que Rússia e China estabeleçam sua hegemonia no Ártico, e ameaça com tarifas oito países europeus que manifestaram a sua firme oposição a tal plano expansionista. Entre eles estão Reino Unido, Alemanha, França e Noruega.